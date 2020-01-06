Хавбек "Фламенго" Рейниер отреагировал на слухи о переходе в "Реал"

Полузащитник "Фламенго" Рейниер отреагировал на слухи в СМИ о скором переходе в мадридский "Реал"."Трансфер в "Реал"? Давайте подождём и посмотрим", — приводит слова игрока Goal.com.Ранее сообщалось, что "Фламенго" и "Реал" договорились о переходе Рейниера в зимнее трансферное окно за € 30 млн, а сам футболист согласовал с "Королевским клубом" условия контракта. При этом бразилец начнёт карьеру в Европе с выступления за вторую команду "сливочных". Официально о сделке будет объявлено не раньше 19 января, когда игроку исполнится 18 лет.В минувшем розыгрыше бразильской Серии А Рейниер принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счёт 6 голов и 2 результативные передачи. В услугах полузащитника также был заинтересован другой мадридский клуб — "Атлетико".