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Хавбек "Фламенго" Рейниер отреагировал на слухи о переходе в "Реал"

Полузащитник "Фламенго" Рейниер отреагировал на слухи в СМИ о скором переходе в мадридский "Реал".

"Трансфер в "Реал"? Давайте подождём и посмотрим", — приводит слова игрока Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Фламенго" и "Реал" договорились о переходе Рейниера в зимнее трансферное окно за € 30 млн, а сам футболист согласовал с "Королевским клубом" условия контракта. При этом бразилец начнёт карьеру в Европе с выступления за вторую команду "сливочных". Официально о сделке будет объявлено не раньше 19 января, когда игроку исполнится 18 лет.

В минувшем розыгрыше бразильской Серии А Рейниер принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счёт 6 голов и 2 результативные передачи. В услугах полузащитника также был заинтересован другой мадридский клуб — "Атлетико".

"Чемпионат"


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Теги: Фламенго Реал Ла Лига
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