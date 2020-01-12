Хави должен принять решение о возвращении в "Барселону" сегодня

"Барселона" поторапливает Хави с принятием решения о назначении на пост главного тренера каталонцев. Как сообщает Mundo Deportivo, экс-футболист сине-гранатовых должен дать окончательный ответ сегодня.Хави, являющийся главным тренером катарского "Аль-Садда", встретился в Дохе со спортивным директором "Барселоны" Эриком Абидалем и генеральным директором клуба Оскаром Грау. Факт переговоров подтвердили и представители "Аль-Садда".Если Хави примет предложение "Барселоны", каталонский клуб в понедельник уволит Эрнесто Вальверде. В противном случае 55-летний специалист продолжит свою работу в команде, но не исключено, что сам решит подать в отставку.Отмечается, что ветераны "Барселоны", в числе которых Лионель Месси и Серхио Бускетс, поддерживают прекрасные отношения с Хави и будут рады видеть своего бывшего партнера по команде на должности нового тренера.