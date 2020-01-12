Гвардиола: мне очень жаль Вальверде

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил слова поддержки Эрнесто Вальверде, который в разгар сезона может лишиться поста главного тренера "Барселоны".После поражения "Барселоны" от "Атлетико" (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании появилась информация, что каталонский клуб ищет замену Вальверде."Барселона" — особенное место, где победы в Ла Лиге недостаточно. Мне очень жаль Эрнесто Вальверде, он этого не заслуживает.Я надеюсь, что эта ситуация сможет разрешиться в ближайшее время. Желаю этого как член клуба. Это все", — приводит слова Гвардиолы Marca.