"Некрасиво". Иньеста упрекнул руководство "Барселоны" в неуважении к Вальверде

Бывший капитан "Барселоны" Андрес Иньеста выразил обеспокоенность ситуацией вокруг главного тренера каталонского клуба Эрнесто Вальверде: специалист находится на грани увольнения, а "Барселона" чуть ли не в открытую ведет переговоры с его потенциальными сменщиками, среди которых называется бывший игрок команды Хави, в настоящее время тренирующий катарский "Аль-Садд"."Что приходит мне в голову, так это то, что вся эта ситуация несколько некрасива. Я думаю, что всегда нужно проявлять уважение к тренеру… А позиция босса сильно ослабла.У меня очень хорошие отношения с Эрнесто Вальверде. В течение года мы разговаривали несколько раз. На самом деле, вне зависимости от того, нравится нам тренер или нет, я думаю, что текущая ситуация неприятна для всех: для тренера, команды, болельщиков ", — цитирует Иньесту AS.