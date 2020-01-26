В матче 21-го тура чемпионата Испании "Атлетико" и "Леганес" сыграли вничью со счетом 0:0.
Чемпионат Испании
21 тур
"Атлетико" - "Леганес" 0:0
Атлетико М: Облак, Лоди, Савич, Фелипе, Врсалько (Шапоньич, 88), Сауль, Парти, Льоренте (Витоло, 46), Корреа (Эррера, 62), Мората, Фелиш
Леганес: Куэльяр, Бустинса, Сильва, Росалес, Родригеш (Каррильо, 78), Авазьем, Омеруо, Меса, Ресио, Эрасо (Руйбаль, 61), Брайтвайт (Арнаис, 90)
Предупреждения: Авазьем, 11, Эрасо, 54, Куэльяр, 76, Меса, 89, Ресио, 90+2, Куэльяр, 90+3, Савич, 90+6
Удаления: Куэльяр, 90+3
"Атлетико" не смог обыграть "Леганес"
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