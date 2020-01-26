"Атлетико" не смог обыграть "Леганес"

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Атлетико" и "Леганес" сыграли вничью со счетом 0:0.



Чемпионат Испании



21 тур



"Атлетико" - "Леганес" 0:0



Атлетико М: Облак, Лоди, Савич, Фелипе, Врсалько (Шапоньич, 88), Сауль, Парти, Льоренте (Витоло, 46), Корреа (Эррера, 62), Мората, Фелиш



Леганес: Куэльяр, Бустинса, Сильва, Росалес, Родригеш (Каррильо, 78), Авазьем, Омеруо, Меса, Ресио, Эрасо (Руйбаль, 61), Брайтвайт (Арнаис, 90)



Предупреждения: Авазьем, 11, Эрасо, 54, Куэльяр, 76, Меса, 89, Ресио, 90+2, Куэльяр, 90+3, Савич, 90+6



Удаления: Куэльяр, 90+3