"Реал" с минимальным счетом обыграл "Вальядолид"

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Вальядолид" - 1:0.

Чемпионат Испании

21 тур

"Вальядолид" - "Реал Мадрид" 0:1

Голы: Начо, 78

Вальядолид: Масип, Салису, Кико, Гарсия, Антоньито, Феде (Фуэнте, 81), Фернандес, Алькарас, Мичел (Суарес, 58), Унал (Плано, 76), Гвардиола

Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Рамос, Иско (Васкес, 73), Модрич (Вальверде, 88), Каземиро, Кроос, Родриго (Йович, 90+3), Бензема

Предупреждения: Фернандес, 10, Варан, 36, Модрич, 57, Начо, 76


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Теги: Реал Вальядолид
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