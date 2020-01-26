В матче 21-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде обыграл "Вальядолид" - 1:0.
Чемпионат Испании
21 тур
"Вальядолид" - "Реал Мадрид" 0:1
Голы: Начо, 78
Вальядолид: Масип, Салису, Кико, Гарсия, Антоньито, Феде (Фуэнте, 81), Фернандес, Алькарас, Мичел (Суарес, 58), Унал (Плано, 76), Гвардиола
Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Рамос, Иско (Васкес, 73), Модрич (Вальверде, 88), Каземиро, Кроос, Родриго (Йович, 90+3), Бензема
Предупреждения: Фернандес, 10, Варан, 36, Модрич, 57, Начо, 76
"Реал" с минимальным счетом обыграл "Вальядолид"
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