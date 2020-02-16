"Леганес" и "Бетис" разошлись миром

"Леганес" на своем поле сыграл вничью с "Бетисом" в 24-м туре чемпионата Испании.
Фото: twitter.com/CDLeganes
Чемпионат Испании

24 тур

"Леганес" — "Бетис" 0:0

"Леганес": Сориано, Бустинса, Сиовас, Авазьем, Сильва, Родригеш (Арнаис, 55), Перес, Ресио (Ассале, 83), Эрасо (Хиль, 55), Руйбаль, Брайтвайт

"Бетис": Бласкес, Манди, Эмерсон (Барраган, 46), Бартра, Санчес (Тельо, 73), Карвалью, Гидо (Лорен, 46), Каналес, Аленья, Морено, Иглесиас

Предупреждения: Эмерсон, 26, Родригеш, 36, Брайтвайт, 66, Перес, 74, Карвалью, 76, Хиль, 87, Руйбаль, 87, Арнаис, 90+4

Удаления: Иглесиас, 90+2


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Примера Леганес Бетис
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Черчесов посетил тренировку третьей команды РПЛ за день
Кардозу решает проблему с документами перед арендой в "Тамбов"
"Краснодар" уступил в товарищеском матче бывшей команде Сульшера и Холанда
Смольников не дал ответ на предложение "Зенита" о новом контракте 4
"Бавария" разгромила на выезде "Кёльн". Левандовски первым в сезоне забил 40 голов
"Лион" сыграл вничью со "Страсбуром"
Кьеллини сыграл за "Ювентус" впервые с августа прошлого года
"Тоттенхэм" вырвал победу у "Астон Виллы" в компенсированное время. Алдервейрелд забил в свои и в чужие ворота
"Ювентус" без Роналду победил "Брешию". "Фиорентина" разгромила "Сампдорию"
Пиоли: Ибрагимович сказал, чтобы я доверился ему
Слуцкий назвал проблемную позицию в "Рубине"
"Леганес" и "Бетис" разошлись миром
"Реал" и "Атлетико" претендуют на Агуэро
Кашшаи доволен самоотдачей российских арбитров
Жирков рассказал об идее создать экспозицию о Великой Отечественной войне 2
Евсеев рассказал, действует ли в "Уфе" система штрафов
Арбитр Матюнин не сдал судейские нормативы
"Рубин" разгромил в товарищеском матче белорусский клуб. Игнатьев оформил дубль
"Сочи" может уже завтра объявить о переходе Кокорина 7
Самолет с футболистами "Уфы" был вынужден совершить посадку в другом городе
Матч "Севильи" и "Эспаньола" закончился результативной ничьей
"Спартак" обыграл "Арарат-Армения" в закрытом товарищеском матче 15
Черчесов просматривает игроков "Рубина"
Черчесов посетил тренировку "Ахмата"
Ротенберг: Шатов отказался переходить в "Сочи" 16
Агент Кокорина опроверг информацию о суммах в новом контракте футболиста с "Зенитом" 2
Семак: футболист должен помнить, что он является публичным человеком, просеивая свою личную жизнь в соцсетях
Ротенберг - о Кокорине: все договоренности соблюдены. Осталось договориться клубам 3
"Тамбов" арендовал базу "Спартака" до конца сезона 4
Аджоев - о Лодыгине: когда нам скажут, что он здоров, тогда мы и будем думать 1
Все новости