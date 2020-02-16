"Леганес" и "Бетис" разошлись миром

"Леганес" на своем поле сыграл вничью с "Бетисом" в 24-м туре чемпионата Испании.

Фото: twitter.com/CDLeganes

Чемпионат Испании



24 тур



"Леганес" — "Бетис" 0:0



"Леганес": Сориано, Бустинса, Сиовас, Авазьем, Сильва, Родригеш (Арнаис, 55), Перес, Ресио (Ассале, 83), Эрасо (Хиль, 55), Руйбаль, Брайтвайт



"Бетис": Бласкес, Манди, Эмерсон (Барраган, 46), Бартра, Санчес (Тельо, 73), Карвалью, Гидо (Лорен, 46), Каналес, Аленья, Морено, Иглесиас



Предупреждения: Эмерсон, 26, Родригеш, 36, Брайтвайт, 66, Перес, 74, Карвалью, 76, Хиль, 87, Руйбаль, 87, Арнаис, 90+4



Удаления: Иглесиас, 90+2