Чемпионат Испании
24 тур
"Леганес" — "Бетис" 0:0
"Леганес": Сориано, Бустинса, Сиовас, Авазьем, Сильва, Родригеш (Арнаис, 55), Перес, Ресио (Ассале, 83), Эрасо (Хиль, 55), Руйбаль, Брайтвайт
"Бетис": Бласкес, Манди, Эмерсон (Барраган, 46), Бартра, Санчес (Тельо, 73), Карвалью, Гидо (Лорен, 46), Каналес, Аленья, Морено, Иглесиас
Предупреждения: Эмерсон, 26, Родригеш, 36, Брайтвайт, 66, Перес, 74, Карвалью, 76, Хиль, 87, Руйбаль, 87, Арнаис, 90+4
Удаления: Иглесиас, 90+2
"Леганес" и "Бетис" разошлись миром
"Леганес" на своем поле сыграл вничью с "Бетисом" в 24-м туре чемпионата Испании.
Фото: twitter.com/CDLeganes
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