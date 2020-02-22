Президент "Лейрии" - о Феликсе: он не стоит 126 млн евро. 25 миллионов в лучшем случае

Владелец "Лейрии" Александр Толстиков считает, что полузащитник "Атлетико" Жоау Феликс не стоит 126 миллионов евро.

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