Напомним, именно такую сумму мадридский клуб заплатил "Бенфике" летом 2019 года.
"Два года назад он играл против моей молодежки. И мы их обыграли. Стоит ли Феликс 126 миллионов? Нет. 25 миллионов в лучшем случае. Дело в агенте? Это рынок", - цитирует Толстикова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Феликс провел за "Атлетико" 24 матча и забил два гола.
Президент "Лейрии" - о Феликсе: он не стоит 126 млн евро. 25 миллионов в лучшем случае
Владелец "Лейрии" Александр Толстиков считает, что полузащитник "Атлетико" Жоау Феликс не стоит 126 миллионов евро.
Фото: © AFP7
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