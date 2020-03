Месси: здоровье должно быть на первом месте

View this post on Instagram

Son d?as complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que est? ocurriendo y queremos ayudar poni?ndonos en el lugar de aquellos que peor lo est?n pasando, o bien porque les afect? directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque est?n trabajando en primera l?nea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos. La salud debe ser siempre lo primero. Es un momento excepcional y hay que seguir las indicaciones tanto de las organizaciones sanitarias como de las autoridades p?blicas. S?lo as? podremos combatirlo de manera efectiva. Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, adem?s es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener. Un abrazo y ojal? consigamos darle vuelta a esta situaci?n cuanto antes. #QuedateEnCasa #StayAtHome