Как сообщает Marca, "Хетафе" активировал опцию выкупа в контракте Кукурельи за 6 миллионов евро.
От следующей продажи Кукурельи "Барселона" получит 40% суммы.
Кукурелья перешёл в "Хетафе" перед началом текущего сезона из "Барселоны" на правах аренды. В этом сезоне 21-летний полузащитник провёл 34 матча за "Хетафе" во всех турнирах, забил один гол и стал автором пяти результативных передач.
Ранее сообщалось, что воспитанником "Барселоны" интересовались лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм", а также леверкузенский "Байер".
"Хетафе" выкупил защитника у "Барселоны"
Защитник Марк Кукурелья на постоянной основе стал игроком "Хетафе".
Фото: Global Look Press
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