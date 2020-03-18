Агент Фелипе: интерес "Барселоны" - это большая честь

Представитель защитника "Лацио" Луиза Фелипе высказался об интересе к его клиенту со стороны "Барселоны".



"Это большая честь, если "Барселона" интересуется. Хотя Фелипе на данный момент сосредоточен на "Лацио" и стремится к титулу в этом сезоне. С учетом этого сезона, думаю, несколько клубов им еще заинтересуется", - приводит слова агента La Gazzetta Dello Sport.



Бразильский футболист в нынешнем сезоне провел 19 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.