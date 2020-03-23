Как сообщает Mundo Deportivo, ветеран испанского футбола умер после того, как заразился коронавирусом. При этом несколько месяцев назад Хоанег перенёс инсульт.
Ранее сообщалось, что от коронавирусной инфекции скончался бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс. Функционеру было 76 лет.
В настоящее время испанская Примера приостановлена из-за пандемии коронавируса. В мире от инфекции скончались уже более 14,5 тысячи человек.
Бывший тренер "Эспаньола" умер от коронавируса
Бывший футболист и тренер "Эспаньола" Бенито Хоанег умер на 85-м году жизни.
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