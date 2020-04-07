- Я бы хотел однажды вернуться в "Реал". Я считаю его своим домом, хотя отсутствовал там пять лет. Я провёл в клубе 25 лет. Конечно, убеждён, что когда-нибудь вернусь, — цитирует голкипера Mundo Deportivo.
38-летний вратарь защищал цвета мадридского "Реала" с 1998 по 2015 год, перед этим пройдя молодежную систему с 1990 по 1998. В составе "королевского клуба" Касильяс 5 раз становился чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка, 4 раза брал Суперкубок страны, трижды выигрывал Лигу чемпионов и два раза Суперкубок УЕФА.
Из мадридского "Реала" Икер Касильяс перешел "Порту" свободным агентом. Вратарь выступал за португальский клуб до февраля 2020 года, затем завершил профессиональную карьеру.
Касильяс: я бы хотел вернуться в "Реал"
Экс-голкипер мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс выразил желание вернуться к "сливочным".
Фото: Sportbox
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