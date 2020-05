Гарай и его супруга после двухмесячной разлуки впервые встретились со своими детьми (видео)

View this post on Instagram

???POR FIN!!! Despu?s de dos meses separados de nuestros hijos, volvemos a reencontrarnos. Perdonad por la mala calidad del v?deo, mi mam? lo grab? y lo he editado porque me parece tan precioso y tan acertado en estos momentos que ten?a que publicarlo. Porque significa VICTORIA, en estos tiempos tan dif?ciles, reencontrarte con familiares y todos con salud es historia. No tengo palabras para describir lo que siento... he pasado miedo, incertidumbre y angustia por no saber cu?ndo podr?a abrazar a mis hijos y sobre todo por ser consciente de lo mal que ya lo estaban pasando... las l?grimas de Shaila me confirman sus ganas de estar junto a nosotros... Ojal? esto pueda hacerlo pronto con mis yayos, pero para eso tendremos que esperar a las indicaciones que nuestro pa?s ordene, ese momento llegar?, mientras tanto sigo dando gracias por tenerlos con salud. Os agradezco de coraz?n la cantidad de consejos que me hab?is dado las personas que tambi?n hab?is podido realizar la reagrupaci?n familiar. He tardado cuatro semanas en conseguir todos los permisos necesarios para justificar ante las autoridades el motivo del viaje. Muchos papeles y estr?s pero siempre cumpliendo la ley y sobre todo siendo responsables. ???QU? FELICIDAD TAN GRANDE!!! #mamamolona #familia #osamo #?