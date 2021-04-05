Мэр Вальядолида высказался об удалении Плано в матче с "Барселоной"

Мэр Вальядолида Оскар Пуэнте прокомментировал удаление нападающего Оскара Плано в матче 29-го тура Ла Лиги с "Барселоной".

Фото: ФК "Барселона"

– Это очевидное воровство. Немыслимый позор, — написал Пуэнте в своём «твиттере».



Встреча "Вальядолида" с каталонским клубом закончилась минимальной победой подопечных Рональда Кумана. Единственный гол в матче забил нападающий Усман Дембеле, поразивший ворота бело-фиолетовых на 90-й минуте. К этому времени команда Серхио Гонсалеса уже играла вдесятером.



Арбитр встречи Сантьяго Латре показал прямую красную карточку форварду "Вальядолида" Плано на 79-й минуте. Причиной удаления футболиста стало нарушение правил на Дембеле.



После 29 туров "Барселона" занимает второе место, уступая лидирующему "Атлетико" одно очко. Следующую встречу сине-гранатовые проведут 10 апреля с "Реал Мадридом". Эль-Классико начнется в 22:00 по московскому времени.