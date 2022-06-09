"Очень рад за Гаттузо, что он стал главным тренером "Валенсии". Очень много тренеров, когда приходят в команду, начинают поднимать список тех футболистов, которые были раньше в клубе. Но так как у Дениса закончился контракт, я не знаю. Не могу сказать, возможно ли возвращение Черышева в "Валенсию", - цитирует Черышева-старшего "Чемпионат".
Напомним, Денис Черышев объявил об уходе из "Валенсии" 21 мая. У полузащитника истек контракт с "летучими мышами". Россиянин выступал за "Валенсию" с 2018 года. Ранее он также защищал цвета "Реала" и "Вильярреала".
В нынешнем сезоне Черышев провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 млн евро.
Отец Черышева рассказал, может ли Гаттузо повлиять на возвращение его сына в "Валенсию"
Дмитрий Черышев, отец Дениса Черышева, рассказал, может ли его сын вернуться в "Валенсию" в связи со сменой тренера клуба.
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