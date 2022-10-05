– Мне нравится, как работает Хави, команда возрождается. Он знает "Барселону" вдоль и поперёк, я считаю, что это лучший вариант для команды. Уверен, что у него все получится. Не знаю, как будет складываться в этом сезоне, но в любом случае уверен, что выступят лучше, чем в прошлом году, – передаёт слова Глеба "Metaratings".
По итогам семи сыгранных туров в чемпионате Испании "Барселона" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. 19:1 – разница забитых и пропущенных мячей каталонского клуба. В группе Лиги чемпионов испанцы занимают третье место в группе, вчера проиграв на выезде миланскому "Интеру" со счётом 0:1. До этого в ЛЧ было поражение от "Баварии" (0:2). Ближайшая игра "Барселоны" состоится в Ла Лиге, дома против "Сельты", 9 октября, в воскресенье.
Александр Глеб: "Барселона" возрождается, мне нравится, как работает Хави
Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб оценил игру команды и работу его главного тренера Хави.
Фото: REUTERS