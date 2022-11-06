Спортдиректор "Барселоны": после матча с "Осасуной" обсудим какие позиции необходимо усилить

Спортивный директор "Барселоны" Йорди Кройфф прокомментировал возможность усиления команды.

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– Наша работа – всегда быть готовыми к неожиданностям, но нужно сохранять спокойствие.Нужно победить во вторник [у "Осасуны"], а потом мы с Хави и Матеу [Алемани] обсудим, какие позиции нам необходимо усилить, – приводит слова Кройффа Mundo Deportivo.

Ранее СМИ сообщили, что Барселона заинтересована в приобретении полузащитника Манчестер Сити Бернарду Сильвы, а также защитника Атлетик Бильбао Иньиго Мартинеса.



Вчера "Барселона" одолела "Альмерию" в рамках 13 тура Ла Лиги. Матч закончился со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Дембеле и Де Йонг. Эта встреча стала прощальной для защитника сине-гранатовых Жерара Пике, игрок завершил игровую карьеру. "Барселона" приедет в гости к "Осасуне" 8 ноября.