"Хамес обладал классом и талантом, мог изменить ситуацию. Он мог забивать невероятные голы с коротких и дальних дистанций, и у него великолепная левая нога. Жаль, что он играл за "Реал", а не за "Барселону", - сказал Хави.
Напомним, Хамес Родригес выступал за "Реал" с 2014 по 2020 годы. Мадридцы приобрели колумбийца после его удачного выступления на ЧМ-2014. В итоге на счету полузащитника 125 матчей за клуб, в которых он забил 37 мячей и отдал 42 результативные передачи.
После ухода из "Реала" Хамес играл за "Эвертон", "Эль-Раян" и "Олимпиакос", цвета которого защищает сейчас.
Источник: El Espanol
Хави: Хамес забивал невероятные голы. Жаль, что он играл за "Реал", а не за "Барселону"
Главный тренер "Барселоны" Хави заявил, что жалеет о том, что колумбийский полузащитник Хамес Родригес выступал
Фото: Getty Images