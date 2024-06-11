Sky Sport: Артем Довбик дал согласие на переход в мадридский "Атлетико"

Нападающий испанской "Жироны" Артем Довбик дал согласие на переход в мадридский "Атлетико".

Фото: ФК "Жирона"

Уточняется, что сумма трансфера может составить 40 миллионов евро, интерес к 26-летнему украинскому нападающему также проявляет итальянский "Наполи", однако у "матрасников" шансы выше, потому что Довбик хочет остаться в Испании, сообщил репортер Sky Sport Патрик Бергер.



В минувшем сезоне форвард провел за "Жирону" 41 матч, в которых отличился 25-ю забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Артем Довбик перешел к жирондинцам из украинского "Днепра" в 2023 году, до этого он играл в датском "Мидтьюлланде". Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 35 миллионов евро, действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.



"Жирона" в прошедшем сезоне заняла третье место в Ла Лиге, набрав 81 балл.