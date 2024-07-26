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Представитель Арсена Захаряна рассказал о состоянии здоровья игрока

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Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья игрока.
Фото: GETTY IMAGES
"Арсен скоро будет готов. Восстанавливается, уже всё хорошо у него. Ничего серьезного нет, просто небольшая травма голеностопа", - цитирует Голубина "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян получил травму голеностопа. В прошлом сезоне российский полузащитник провёл за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего россиянина в 18 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Реал Сосьедад Арсен Захарян
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