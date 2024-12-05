"В футболе возможно все. Но "Реал Сосьедад" заинтересован в нем здесь", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "Матч ТВ".
Ранее Павел Пивоваров, занимающий должность генерального директора ФК "Динамо", заявил об отсутствии возражений против возвращения в московский клуб российского полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна, который в августе 2023 года был продан бело-голубыми в испанскую команду за 18 млн евро. В текущем сезоне россиянин из-за травмы, полученной во время предсезонных сборов, ни разу не выходил на поле.
В "Реал Сосьедад" отреагировали на возможное возвращение Захаряна в "Динамо"
В пресс-службе испанского "Реал Сосьедад" прокомментировали возможное возвращение российского полузащитника Арсена Захаряна в московское "Динамо".
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