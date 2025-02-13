"Захаряну стоит рассмотреть вариант с арендой. Думаю, в "Динамо" его с радостью примут. Или можно попробовать силы в другом европейском клубе. Но игровая практика ему очень нужна, иначе ничего не получится", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро и заключил контракт до лета 2029 года. Летом 2024 года россиянин получил травму во время предсезонной подготовки - в текущем сезоне полузащитник вышел на поле в составе испанского клуба в 1 матче.
В сезоне-2023/2024 российский полузащитник провел за "Реал Сосьедад" во всех турнирах 40 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро.
Колосков: Захаряну стоит рассмотреть вариант с арендой. Думаю, в "Динамо" его с радостью примут
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре полузащитника "Реал Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"