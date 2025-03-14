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Арсен Захарян пройдет медицинское обследование в субботу

В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали о травме полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"У Захаряна та же травма бедра. В субботу утром он пройдет медицинское обследование в Мадриде", - цитирует представителя пресс-службы "СЭ".

Арсен Захарян получил травму во время предсезонной подготовки испанского "Реала Сосьедад" и не выходил на поле до ноября. В текущем сезоне полузащитник из-за нескольких повреждений провел всего 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 18 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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