"У Захаряна та же травма бедра. В субботу утром он пройдет медицинское обследование в Мадриде", - цитирует представителя пресс-службы "СЭ".
Арсен Захарян получил травму во время предсезонной подготовки испанского "Реала Сосьедад" и не выходил на поле до ноября. В текущем сезоне полузащитник из-за нескольких повреждений провел всего 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 18 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Арсен Захарян пройдет медицинское обследование в субботу
В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали о травме полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"