Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кипр
20:00
Сан-МариноНе начат
Румыния
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
22:45
ФинляндияНе начат
Андорра
22:45
ЛатвияНе начат
Англия
22:45
АлбанияНе начат
Польша
22:45
ЛитваНе начат

Фомин: уверен, что Захарян может играть на самом высоком уровне

Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин высказался об игре полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"К сожалению, я с Арсеном не на связи, но мы в команде все переживаем за него, следим. Надеюсь, что у него пройдет череда травм и что он покажет, на что способен. Я уверен, что Захарян может играть на самом высоком уровне, говорю это не просто так — я с ним долго тренировался и играл. Я сто процентов верю в его европейскую карьеру", - цитирует Фомина "РБ Спорт".

Напомним, что Арсен Захарян получил повреждение во время предсезонной подготовки и не провел ни одного матча до февраля этого года. В текущем сезоне россиянин вышел на поле в составе "Реала Сосьедад" в 4-х встречах и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, что Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В прошлом сезоне россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился 1-м забитым голом и 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 15 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится