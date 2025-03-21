"К сожалению, я с Арсеном не на связи, но мы в команде все переживаем за него, следим. Надеюсь, что у него пройдет череда травм и что он покажет, на что способен. Я уверен, что Захарян может играть на самом высоком уровне, говорю это не просто так — я с ним долго тренировался и играл. Я сто процентов верю в его европейскую карьеру", - цитирует Фомина "РБ Спорт".
Напомним, что Арсен Захарян получил повреждение во время предсезонной подготовки и не провел ни одного матча до февраля этого года. В текущем сезоне россиянин вышел на поле в составе "Реала Сосьедад" в 4-х встречах и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Напомним, что Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В прошлом сезоне россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился 1-м забитым голом и 2-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 15 миллионов евро.
Фомин: уверен, что Захарян может играть на самом высоком уровне
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин высказался об игре полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"