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Полузащитник "Реала Сосьедад" Захарян приступил к индивидуальным тренировкам

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о восстановлении Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Захарян приступил к индивидуальным тренировкам и усердно работает в зале. У нас пока нет точной даты, когда Арсен вернется к тренировкам с командой, но он очень сильно старается", - цитирует Мундуате Sport24.

В текущем сезоне Арсен Захарян провел за "Реал Сосьедад" во всех турнирах 4 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего россиянина в 15 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

После 29-ти сыгранных туров "Реал Сосьедад" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками.

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