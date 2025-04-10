- В ситуации с травмами Захаряна можно только сожалеть. В спорте нужны здоровые игроки. Хочу пожелать Арсену, чтобы он поскорее прошёл реабилитацию. В жизни бывают такие сложные моменты. Нужно перетерпеть, но не стать слабее. Травмы - часть спорта. Одному удаётся без травм, другому - нет. Захарян же получает одну и ту же травму. Такова спортивная жизнь. Надо терпеть и работать больше. Сегодня травма ноги - развиваешь кардио и мышечный корсет. Думаю, в Сан-Себастьяне люди знают, что Арсену нужно на сегодняшний момент, - передаёт слова Сёмина "Чемпионат".
Ранее стало известно, что 21-летний российский атакующий полузащитник испанского "Реала Сосьедад" Арсен Захарян получил очередную травму, из-за которой больше не сыграет до конца сезона-2024/2025. В текущем сезоне футболист принял участие только в 4 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 1 забитый мяч и 1 результативный пас.
Захарян перешёл в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро.
Сёмин высказался о ситуации с травмами Арсена Захаряна в "Реале Сосьедад"
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал текущую ситуацию российского хавбека испанского "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images