The Athletic: болельщики "Эспаньола" готовят провокацию с крысами на матче с "Барселоной"

Поводом для недовольства болельщиков стал переход бывшего вратаря клуба Жоана Гарсии в стан принципиального соперника.
Как пишет The Athletic, фанаты намерены выразить своё отношение к трансферу, выбросив на поле чучела крыс - такой жест должен символизировать их разочарование и протест. Для части болельщиков Гарсия после ухода в "Барселону" воспринимается как предатель.
Сообщается, что подготовка к акции ведётся уже около месяца - ультрас заранее искали реквизит для перформанса. В связи с этим руководство стадиона и службы безопасности усилили меры контроля, опасаясь возможных инцидентов во время дерби.
Ультрас "Эспаньола" планируют акцию протеста перед матчем против "Барселоны", который состоится 3 января.
Фото: ФК "Эспаньол"