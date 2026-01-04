Болельщики "Эспаньола" бросали бутылки в игроков "Барселоны"

Болельщики "Эспаньола" отметились неподобающим поведением во время матча 18-го тура Ла Лиги против "Барселоны", который прошёл в рамках каталонского дерби.

Встреча завершилась победой "Барселоны" со счётом 2:0. Счёт был открыт на 86-й минуте, а уже на 90-й гости забили второй мяч и сняли вопросы о победителе.



После второго гола на трибунах произошёл инцидент: фанаты хозяев начали бросать бутылки в сторону игроков "Барселоны", праздновавших забитый мяч. Как было видно в трансляции, ни один из брошенных предметов не достиг цели, футболисты не пострадали.

