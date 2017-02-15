Иван Данильянц: мы уверены, что наши футболисты понимают силу "Спарты"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц поделился ожиданиями накануне первого матча 1/16 финала Лиги Европы против пражской "Спарты".- Прежде всего, мы готовились к игре против команды «Спарта», в которой есть много хороших футболистов. У нашего соперника много сильных игроков. Каждый из них хорошо подготовлен, да и вся команда отличается силой.- Из-за условий подготовки мы полетели в Белек, где были хорошие условия. Вчера мы вернулись домой, а здесь снег. Мы все-таки на юге живем, а тут метель, сильный ветер. Завтра будет сложно обеим командам.- На их позиции у нас есть ребята, на которых мы рассчитываем больше. Не совсем правильно держать игроков и не давать им играть. Например, Григорьев хочет восстановить свою былую форму, которая была до травмы. Принято решение отпустить их, чтобы они получали практику. Мы ждем этих футболистов летом.- В плей-офф Лиги Европы редко проходят случайно, не секрет, что «Спарта» умеет играть в футбол. Соперник много забивает и мало пропускает, по всем показателям они заслуживают нашего внимания. Мы уверены, что наши футболисты понимают силу "Спарты". У нас есть опыт игры с грандами футбола, но в плей-офф не бывает слабых команд.- Мы вообще любим тишину. Серьезные вещи делаются в такой обстановке. Завтра мы бы хотели увидеть нашу команду с засученными рукавами и пониманием того, что за нашей спиной есть болельщики.- Мы, прежде всего, следили за своей подготовкой. Но все же знаем, что соперник провел 8 контрольных игр и почти все выиграл. Это серьезно.- Это очень сложный вопрос. Его участие в матче – вопрос не сегодняшнего дня. Пропущено много времени, он мало участвовал в командных тренировках, занимался сам. У него даже получилось выйти на поле в последней контрольной игре. Если Сослан скажет, что он готов, то будет играть. Боль его не оставляет, у него есть проблемы.- Наше тренировочное поле замело, а основное поле не хочется портить, поэтому мы опять полетим в Турцию.