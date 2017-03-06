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19:45
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Александр Григорян: постараемся с теми игроками, которые есть, добиться максимального результата
Федор Смолов не полетит в Виго на матч с "Сельтой"
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов не полетит на первый матч 1/8 финала Лиги Европы, который “быки" проведут в Виго с "Сельтой", сообщает "Спорт-Экспресс".
Смолов почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра во встрече 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) – Федор покинул поле до завершения матча. Обследование, которое игрок прошел сегодня, не дало окончательного ответа на вопрос о серьезности повреждения, но в Виго форвард не летит. В ближайшие дни Смолов пройдет повторное обследование.
Смолов почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра во встрече 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) – Федор покинул поле до завершения матча. Обследование, которое игрок прошел сегодня, не дало окончательного ответа на вопрос о серьезности повреждения, но в Виго форвард не летит. В ближайшие дни Смолов пройдет повторное обследование.
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