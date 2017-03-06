Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Федор Смолов не полетит в Виго на матч с "Сельтой"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов не полетит на первый матч 1/8 финала Лиги Европы, который “быки" проведут в Виго с "Сельтой", сообщает "Спорт-Экспресс".

Смолов почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра во встрече 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) – Федор покинул поле до завершения матча. Обследование, которое игрок прошел сегодня, не дало окончательного ответа на вопрос о серьезности повреждения, но в Виго форвард не летит. В ближайшие дни Смолов пройдет повторное обследование.
Теги: Смолов Краснодар Сельта
Сегодня, 20:03
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 20:15) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Очень жаль.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.