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"Краснодар" прилетел в Испанию

Игроки "Краснодара" благополучно добрались в Виго, где завтра им предстоит сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты".

"Черно-зеленые прибыли в Испанию", - гласит лаконичная надпись в сообщении на официальном сайте клуба. Отметим, что сообщение снабжено массой фотографий.
Теги: Краснодар Сельта
Сегодня, 19:07
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№1 Написал: цобцобэ Краснодар (Сегодня, 19:58) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
удачи, парни!


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