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В Манчестер из Ростова-на-Дону приехало порядка 150 болельщиков
В Манчестер из Ростова-на-Дону на матч 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Ростов" приехало порядка 150 болельщиков, передаёт ТАСС. Через клуб билеты приобрело две третьих от этого числа, ещё около 50 человек - это родные и друзья игроков и персонала, которые также приехали в Англию.
Организаторы матча позаботились о том, чтобы гости из Ростова-на-Дону не столкнулись с проблемой языкового барьера. На стенах "Олд Траффорда" можно увидеть указатели на русском языке, которые приветствуют поклонников "Ростова" и указывают им путь на гостевую трибуну.
"Мы постарались сделать пребывание болельщиков из России в Манчестере максимально комфортным, - сказали в пресс-службе "Манчестер Юнайтед". - Никаких инцидентов между поклонниками нашей команды и болельщиками "Ростова" не было. Всё хорошо".
Как известно, во время первой встречи команд российская сторона организовала для англичан акцию гостеприимства Gentlefan, в рамках которой фанаты "Ростова" раздавали теплые пледы болельщикам "Юнайтед".
Организаторы матча позаботились о том, чтобы гости из Ростова-на-Дону не столкнулись с проблемой языкового барьера. На стенах "Олд Траффорда" можно увидеть указатели на русском языке, которые приветствуют поклонников "Ростова" и указывают им путь на гостевую трибуну.
"Мы постарались сделать пребывание болельщиков из России в Манчестере максимально комфортным, - сказали в пресс-службе "Манчестер Юнайтед". - Никаких инцидентов между поклонниками нашей команды и болельщиками "Ростова" не было. Всё хорошо".
Как известно, во время первой встречи команд российская сторона организовала для англичан акцию гостеприимства Gentlefan, в рамках которой фанаты "Ростова" раздавали теплые пледы болельщикам "Юнайтед".
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