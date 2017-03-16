Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

В Манчестер из Ростова-на-Дону приехало порядка 150 болельщиков

В Манчестер из Ростова-на-Дону на матч 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Ростов" приехало порядка 150 болельщиков, передаёт ТАСС. Через клуб билеты приобрело две третьих от этого числа, ещё около 50 человек - это родные и друзья игроков и персонала, которые также приехали в Англию.

Организаторы матча позаботились о том, чтобы гости из Ростова-на-Дону не столкнулись с проблемой языкового барьера. На стенах "Олд Траффорда" можно увидеть указатели на русском языке, которые приветствуют поклонников "Ростова" и указывают им путь на гостевую трибуну.

"Мы постарались сделать пребывание болельщиков из России в Манчестере максимально комфортным, - сказали в пресс-службе "Манчестер Юнайтед". - Никаких инцидентов между поклонниками нашей команды и болельщиками "Ростова" не было. Всё хорошо".

Как известно, во время первой встречи команд российская сторона организовала для англичан акцию гостеприимства Gentlefan, в рамках которой фанаты "Ростова" раздавали теплые пледы болельщикам "Юнайтед".
Сегодня, 22:26
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:29) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пледы им будут? Цветы? Пивасик?
Регистрация: 23.08.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.