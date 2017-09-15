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Сергей Фурсенко: Кокорин лучший футболист России прямо сейчас

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (5:0) похвалил команду за игру.

– Эмоции переполняют, – сказал Фурсенко. – Самые главные связаны с тем, что команда показала тот футбол, который мы и обещали – быстрый и комбинационный. "Вардар", конечно, тоже старался играть в открытый футбол. Но мы забили сразу же два и поддерживали темп до конца матча.

Кокорин – лучший футболист России прямо сейчас?

– Да, я в этом уверен. Манчини обещал, что они 35 голов забьют за сезон. Сейчас и Дзюба начал подтягиваться. Я всегда говорил, что Артем – игрок основного состава.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фурсенко Кокорин Зенит
Сегодня, 01:42
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