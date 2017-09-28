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Вратарь "Реала Сосьедад": мы много пропускаем, но не надо делать из этого проблему

Вратарь "Реал Сосьедад" Херонимо Рульи в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" отметил, что команда старается исправлять свои ошибки.

– Ваша команда много пропускает. В чем проблемы?

– У нас сильные соперники. Наш стиль игры правильный. Да, мы делаем ошибки, но стараемся исправить их. У "Реал Сосьедад" достаточно много сильных сторон и мы постараемся проявить их завтра. Да, мы много пропускаем, но не надо делать из этого проблемы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит Реал Сосьедад
Сегодня, 05:56
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№1 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 06:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
ВРАТАРЬ "РЕАЛА СОСЬЕДАД": МЫ МНОГО ПРОПУСКАЕМ, НО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТОГО ПРОБЛЕМУ
А никто из этого проблемы и не делает. Пропускайте себе на здоровье, сколько влезет... в ваши ворота. blush
Регистрация: 5.04.2015
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