Вратарь "Реала Сосьедад": мы много пропускаем, но не надо делать из этого проблему

Вратарь "Реал Сосьедад" Херонимо Рульи в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Зенита" отметил, что команда старается исправлять свои ошибки.– У нас сильные соперники. Наш стиль игры правильный. Да, мы делаем ошибки, но стараемся исправить их. У "Реал Сосьедад" достаточно много сильных сторон и мы постараемся проявить их завтра. Да, мы много пропускаем, но не надо делать из этого проблемы.