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Далер Кузяев получил травму плеча

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не полетел на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с "Русенборгом" из-за повреждения, сообщает "Спорт-Экспресс".

24-летний хавбек получил травму плеча в матче 15-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:3). Серьезность повреждения неизвестна.
Теги: Кузяев Зенит
Сегодня, 22:01
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