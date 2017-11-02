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Роберто Бордин: отсиживаться всей командой в обороне в матче с "Локомотивом" мы не будем

Главный тренер "Шерифа" Роберто Бордин накануне матча группового турнира Лиги Европы против "Локомотива" выразил надежду, что его команде удастся отобрать очки у железнодорожников.

"Нам предстоит очень важная игра с командой, которая лидирует в чемпионате - у нее все хорошо в физическом и особенно в психологическом плане. Но мы хотим показать свою лучшую игру! Понятно, что все будет иначе, чем в Тирасполе. И чем в Петербурге, где "Зенит" много атаковал и позволял "Локо" ловить себя на контратаках. Но не подумайте, отсиживаться всей командой в обороне "Шериф" не будет. Настраиваю свою команду на агрессивный футбол и на мысли о победе", - цитирует Бордина "Спорт-Экспресс".
Теги: Шериф Локомотив
Сегодня, 03:30
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