Шериф в городе: «Локомотив» потерпел первое поражение в Лиге Европы



Лига Европы



4 тур



"Локомотив" - "Шериф" 1:2

Голы: Фарфан, 27 - Бадибанга, 42, Брежовец, 61 Фарфан, 27 - Бадибанга, 42, Брежовец, 61

Московский «Локомотив» лишился лидерства в своей группе в Лиге Европы . Сенсационное домашнее поражение от «Шерифа» отодвинуло москвичей сразу на третью строчку. Теперь у «Локомотива» не будет права на ошибку в оставшихся матчах.– о неожиданном и очень болезненном поражении команды Юрия Сёмина.В преддверии очередного матча «Локомотива» в Лиге Европы наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин рассуждал о шансах своей команды. Правда, наставник «Локомотива» заглядывал явно дальше группового этапа. Так, он выразил уверенность, что «железнодорожники» смогут пройти в Лиге Европы «далеко». Также Сёмин посетовал, что в еврокубках уже забыли о «Локомотиве», некогда добиравшемся до заключительных стадий Кубка Кубков.Для того чтобы мечты о повторении тех успехов превратились в реальность, в четвёртом туре «Локо» нужно было обыгрывать «Шериф». Две недели назад москвичи удержали стратегическую ничью в Молдавии, сохранив за собой первую строчку в турнирной таблице. Домашний успех позволил бы «железнодорожникам» оторваться от преследователей. В этом случае в оставшихся матчах москвичам хватило бы всего одной победы.Юрий Сёмин призывал своих подопечных побыстрее забыть о своей победе над «Зенитом» в чемпионате России. Дескать в Лиге Европы ожидается совсем другая игра. Две недели назад «Шериф» приятно удивил. Хозяева могли сетовать на то, что эти они потеряли два очка, а не «Локомотив».Несмотря на плотный график, Юрий Сёмин не стал беречь своих лидеров. Так, в стартовом составе появились все лидеры, включая Фернандеша, братьев Миранчуков и Фарфана. Несмотря на боевой состав, стартовый отрезок остался за гостями. К середине первого тайма они подали шесть угловых против всего одного корнера «железнодорожников».«Локомотив» хоть периодически и прибирал инициативу к своим рукам, но первым номером действовали гости. Брежовец и Бадибанга не позволяли защитникам хозяев расслабиться. Именно настырный Брежовец был первым, кому удалось серьёзно побеспокоить Гильерме. Полузащитник «Шерифа» повторил трюк Ивановича, прокинув мяч мимо Лысова в штрафную «Локомотива». К счастью, он пробил также, как это сделал и крайний защитник «Зенита»: Гильерме спокойно отбил мяч.В эти минуты хозяева ничуть не гнушались действовать вторым номером. И на 26-й минуте такая игра принесла результат. Гости завозились в атаке, потеряли мяч, а дальше «Локомотив» провёл быстрый контрвыпад. Алексей Миранчук сделал проникающую передачу в штрафную, Фарфан приблизился к воротам от лицевой линии и практически под нулевым углом сильно пробил в щель между голкипером и штангой. Мяч от ноги Звонимира Микулича влетел в ворота гостей – 1:0!Вскоре у «Локомотива» начались неприятности. На 30-й минуте захромал Гильерме. Голкипер «железнодорожников» побежал за мячом и дёрнул мышцу. Любопытно, что только накануне президент «Локо» Илья Геркус говорил о травматичности российско-бразильского голкипера. В итоге место в воротах «железнодорожников» занял Никита Медведев, плотно севший на скамейку запасных после переезда из Ростова.Уже через несколько минут голкиперу «Локо» пришлось доставать мяч из своих ворот. После навеса со штрафного Раку выиграл борьбу за верховой мяч, скинул его в ноги и точно пробил от линии вратарской. Впрочем, взятие ворот было справедливо отменено: чуть раньше мяч попал в руку Раку.К сожалению, москвичи так и не отреагировали на этот эпизод должным образом. И на 41-й минуте «Шериф» уже забил по правилам. После очередной атаки гостей «Локо» неудачно выбил мяч, Бадибанга тут же откликнулся на передачу и с близкого расстояния неотразимо пробил в ближний угол. Мяч рикошетом от штанги влетел в ворота – 1:1!На перерыв москвичи вполне могли уйти с преимуществом в счёте. Уже в компенсированное время Денисов после скидки Алексея Миранчука ворвался в штрафную и оказался один на один с голкипером. Микулич здорово сгруппировался и закрыл угол, не позволив «Локомотиву» забить второй мяч.После перерыва ход игры не изменился. «Локомотив» продолжал искать шансы в контратаках, а «Шериф» охотно комбинировал в середине поля. «Железнодорожники» после накачки Сёмина (которая, по всей видимости, была в перерыве) сразу пошли вперёд. Лысов, пытаясь навесить в штрафную, едва не забросил мяч за спину Микуличу. Голкипер «Шерифа» с трудом перебросил мяч через перекладину, получив небольшую травму. Впрочем, вратарь гостей в отличие от Гильерме на поле вернулся, а в следующем эпизоде уже спас свою команду. После углового Микулич успел вытолкнуть мяч из вратарской, хотя игроки «Локомотива» уже спешили на добивание.Десятиминутка активности «Локо» завершилась с выходом Баринова. Полузащитник «железнодорожников» выдал один из главных хайлайтов вечера, пробив через себя от линии штрафной. Микулич вновь взмыл под перекладину, чтобы спасти «Шериф» от пропущенного гола.А сразу после этого настал черёд солирования гостей. На 58-й минуте футболисты «Локо» неудачно выбивали мяч во время атаки соперника. В итоге Брежовец получил мяч прямо перед штрафной и точно пробил в дальний угол. Медведев до мяча так и не дотянулся – 1:2.Теперь уже Сёмину нужно было перевернуть ход игры. Сделав две замены, тренерский штаб «Локомотива» фактически лишился возможности для маневра. И лишь на 72-й минуте на поле появился Эдер, который ещё и не доиграл встречу до конца. Уже в компенсированное время португалец с повреждением покинул поле.В концовке «Локо» совсем не впечатлил. Более того, настырный Бадибанга был куда ближе к дублю, но здорово сыграл Медведев, отразивший удар с нескольких метров. Москвичам явно не хватило эмоций. Даже финальный штурм, на который арбитр отвёл целых пять минут, не привёл к опасным моментам.Поражение от «Шерифа» заметно осложнило турнирное положение «железнодорожников». В параллельном матче «Копенгаген» обыграл «Злин». Теперь москвичи уже отстают от «Шерифа» и «Копенгагена» на очко. При этом катастрофы ещё нет, в оставшихся матчах всё будет зависеть от подопечных Сёмина. Две победы гарантируют «Локо» евровесну. Впрочем, загадывать пока не стоит, «Шериф» на бумаге тоже выглядел аутсайдером данного противостояния.Гилерме (Медведев, 34), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (Эдер, 79), Тарасов (Баринов, 58), Денисов, Фернандеш, Фарфан, ЛысовМикулич, Сушич, Кристиано (Оливейра, 88), Кулушич, Посмак, Раку, Брежовец (Балима, 72), Кендыш, Антон, да Силва (де Ноийер, 80), БадибангаКендыш, 68, Балима, 78, Игнатьев, 78, Бадибанга, 90, Оливейра, 90+4