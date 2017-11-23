Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:03
Гендиректор "Тосно": не собираемся отдавать Заболотного просто так, он нам тоже очень нужен (7)
Гендиректор "Тосно": не собираемся отдавать Заболотного просто так, он нам тоже очень нужен (7)
13:12
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (8)
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (8)
04:06
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (6)
Анзор Кавазашвили: ЦСКА сегодня всё же повезло. Во втором тайме они потеряли контроль над мячом (6)
Михаил Шац: "Зенит" не будет экономить силы перед матчем со "Спартаком"
Известный шоумен и болельщик "Зенита" Михаил Шац поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы, в котором петербургская команда примет "Вардар".
"Вряд ли сегодняшний матч будет для "Зенита" лёгкой прогулкой: в еврокубках такие слова не применимы. У питерского клуба есть своя задача и есть всё, чтобы решить её, особенно дома. Лёгкая это будет прогулка или тяжёлый поход в лес, но зенитовцам вполне по силам сделать так, чтобы избежать проблем. Экономить силы перед матчем со "Спартаком" никто не будет. В "Зените" при такой тяжёлой конкуренции все, кто выходит на поле, должны доказывать своё право на место в основном составе. И до матча в Москве будет полноценный цикл в три дня на отдых, это не ситуация два дня на третий. Те футболисты, что выйдут на матч с "Вардаром", будут играть с полной отдачей.
Сегодня абсолютно всё в руках "Зенита". Класс футболистов у команд сильно отличается, поэтому все проблемы, которые могут возникнуть у питерцев, из области психологии. Но в этом смысле "Зенит" прекрасно подготовлен. Он имеет европейский опыт выступлений и понимает все осложнения от какой-то недооценки соперника. Я не верю, что команда Манчини недооценивает "Вардар". Я думаю, что "Зенит" выиграет с разницей в два мяча, поэтому пусть будет 2:0", - цитирует Шаца "Чемпионат.сом".
"Вряд ли сегодняшний матч будет для "Зенита" лёгкой прогулкой: в еврокубках такие слова не применимы. У питерского клуба есть своя задача и есть всё, чтобы решить её, особенно дома. Лёгкая это будет прогулка или тяжёлый поход в лес, но зенитовцам вполне по силам сделать так, чтобы избежать проблем. Экономить силы перед матчем со "Спартаком" никто не будет. В "Зените" при такой тяжёлой конкуренции все, кто выходит на поле, должны доказывать своё право на место в основном составе. И до матча в Москве будет полноценный цикл в три дня на отдых, это не ситуация два дня на третий. Те футболисты, что выйдут на матч с "Вардаром", будут играть с полной отдачей.
Сегодня абсолютно всё в руках "Зенита". Класс футболистов у команд сильно отличается, поэтому все проблемы, которые могут возникнуть у питерцев, из области психологии. Но в этом смысле "Зенит" прекрасно подготовлен. Он имеет европейский опыт выступлений и понимает все осложнения от какой-то недооценки соперника. Я не верю, что команда Манчини недооценивает "Вардар". Я думаю, что "Зенит" выиграет с разницей в два мяча, поэтому пусть будет 2:0", - цитирует Шаца "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.