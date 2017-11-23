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Михаил Шац: "Зенит" не будет экономить силы перед матчем со "Спартаком"

Известный шоумен и болельщик "Зенита" Михаил Шац поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы, в котором петербургская команда примет "Вардар".

"Вряд ли сегодняшний матч будет для "Зенита" лёгкой прогулкой: в еврокубках такие слова не применимы. У питерского клуба есть своя задача и есть всё, чтобы решить её, особенно дома. Лёгкая это будет прогулка или тяжёлый поход в лес, но зенитовцам вполне по силам сделать так, чтобы избежать проблем. Экономить силы перед матчем со "Спартаком" никто не будет. В "Зените" при такой тяжёлой конкуренции все, кто выходит на поле, должны доказывать своё право на место в основном составе. И до матча в Москве будет полноценный цикл в три дня на отдых, это не ситуация два дня на третий. Те футболисты, что выйдут на матч с "Вардаром", будут играть с полной отдачей.

Сегодня абсолютно всё в руках "Зенита". Класс футболистов у команд сильно отличается, поэтому все проблемы, которые могут возникнуть у питерцев, из области психологии. Но в этом смысле "Зенит" прекрасно подготовлен. Он имеет европейский опыт выступлений и понимает все осложнения от какой-то недооценки соперника. Я не верю, что команда Манчини недооценивает "Вардар". Я думаю, что "Зенит" выиграет с разницей в два мяча, поэтому пусть будет 2:0", - цитирует Шаца "Чемпионат.сом".
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 17:28
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№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssskkkbbb
Болельщик "Спартака" Петр, который стал инвалидом после инсульта, случившегося в 2014 году, нанесет символический удар по мячу перед началом матча 18-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Зенитом", информирует пресс-служба спартаковцев.


Решили добить???? что за люди....


какая же ты гнилая мразь....


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Болельщик "Спартака" Петр, который стал инвалидом после инсульта, случившегося в 2014 году, нанесет символический удар по мячу перед началом матча 18-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Зенитом", информирует пресс-служба спартаковцев.


Решили добить???? что за люди....


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:39) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
О, бывший страстный болельщик Спартака, а ныне Зенита молвил своё слово.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: кандид (Сегодня, 17:35) #
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Скамеешники выйдут , Шлю..а капитан stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 29.09.2016
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