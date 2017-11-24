Журналистка подарила Дзюбе пирожки (видео)

Если Дзюба не идет к прессе, пресса идет к Дзюбе. Накормили Артема пирожками. Приятного аппетита! pic.twitter.com/E9rcuYDqqE — Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) November 23, 2017

После матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы между "Зенитом" и "Вардаром" (2:1) журналисты подарили нападающему сине-бело-голубых Артему Дзюбе поднос с пирожками. Форвард воздержался от общения в смешанной зоне, но за подарок поблагодарил.Ранее футболист отказался от общения с представителями СМИ, вновь вспомнив известную фразу Александра Рязанцева. Аналогичным образом россиянин ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) и после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1).Дзюба неоднократно игнорировал прессу после матчей, произнося лишь слово "пирожки" и пародируя таким образом известную фразу полузащитника Александра Рязанцева.