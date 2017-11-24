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Журналистка подарила Дзюбе пирожки (видео)

После матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы между "Зенитом" и "Вардаром" (2:1) журналисты подарили нападающему сине-бело-голубых Артему Дзюбе поднос с пирожками. Форвард воздержался от общения в смешанной зоне, но за подарок поблагодарил.

Ранее футболист отказался от общения с представителями СМИ, вновь вспомнив известную фразу Александра Рязанцева. Аналогичным образом россиянин ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) и после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1).

Дзюба неоднократно игнорировал прессу после матчей, произнося лишь слово "пирожки" и пародируя таким образом известную фразу полузащитника Александра Рязанцева.



"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 00:17
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(2)
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 01:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
пирожки с мясом со свининой!!!


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По жизни свинья предназначена для забоя. Этого не знает только сама глупая свинья...
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:54) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
пирожки с мясом blush
со свининой!!!


ну не с бомжатиной же...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:24) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
пирожки с мясом blush
со свининой!!!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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