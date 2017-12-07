Юрий Сёмин: делаем всё возможное, чтобы "Локомотив" не был уставшим из-за перелётов

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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02:07
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (3)
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (3)
01:24
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (7)
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (7)
00:45
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (4)
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (4)
00:20
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Вчера, 23:28
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Вчера, 22:33
Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч (35)
Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч (35)
Вчера, 22:29
Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак" (6)
Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак" (6)
Вчера, 21:39
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Ливерпулем" (41)
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Ливерпулем" (41)
Вчера, 21:20
Валерий Карпин может продолжить карьеру в брестском "Динамо" (1)
Валерий Карпин может продолжить карьеру в брестском "Динамо" (1)
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Агент: в "Рубине" 3 месяца не выплачивают зарплату футболистам (1)
Агент: в "Рубине" 3 месяца не выплачивают зарплату футболистам (1)
Вчера, 21:08
Стадион "Зенита" на Крестовском вспахали в поисках бомбы (9)
Стадион "Зенита" на Крестовском вспахали в поисках бомбы (9)
Вчера, 19:22
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Петер Бош: сделаем все, чтобы обыграть "Реал" (1)
Вчера, 19:12
Валерий Рейнгольд: решение МОК? Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять, не хотим защищать наших спортсменов (43)
Валерий Рейнгольд: решение МОК? Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять, не хотим защищать наших спортсменов (43)
Вчера, 19:09
The Telegraph: в "Рубине" игрокам не платят зарплату 4 месяца (8)
The Telegraph: в "Рубине" игрокам не платят зарплату 4 месяца (8)
Юрий Сёмин: делаем всё возможное, чтобы "Локомотив" не был уставшим из-за перелётов
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с "Фаставом" (7 декабря).
"Мы бы с удовольствием приняли ту ситуацию, что была в Москве, но вряд ли "Фастав" будет с этим согласен. Мы меняем расстановки, исходя из ситуации. Если игра не получается, мы должны что-то изменить. Ну и меняем позиции, отталкиваясь от соперника. Лёгких побед не бывает. Не забывайте, что "Злин" — обладатель кубка Чехии, который каждому сопернику в Лиге Европы навязывал борьбу. Чтобы иметь положительный результат, нужна полная концентрация. Сезон заканчивается, и каждая игра всё важнее и важнее. Видел игру с "Шерифом", матч мог качнуться как в одну, так и в другую сторону. Клуб хорошо играет при своей публике и здорово выглядит физически, ряд игроков хорошо оснащён физически. Это их главные козыри. Возможно, увидим на поле как Игнатьева, так и Эдера. Решим завтра.
В первом тайме с "Рубином" выглядели не очень не из-за выезда в Хабаровск, а на фоне "Рубина". Нужно было выложить все силы, чтобы победить казанцев. Мы делаем всё возможное, чтобы команда была не уставшей из-за перелётов. Мне хватает 20 игроков в заявке. У нас сегодня даже два лишних футболиста. Вдруг с кем-то что-то случится — с утра встанет, не так покушает или что-то подобное, тогда сможем его заменить", — цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
"Мы бы с удовольствием приняли ту ситуацию, что была в Москве, но вряд ли "Фастав" будет с этим согласен. Мы меняем расстановки, исходя из ситуации. Если игра не получается, мы должны что-то изменить. Ну и меняем позиции, отталкиваясь от соперника. Лёгких побед не бывает. Не забывайте, что "Злин" — обладатель кубка Чехии, который каждому сопернику в Лиге Европы навязывал борьбу. Чтобы иметь положительный результат, нужна полная концентрация. Сезон заканчивается, и каждая игра всё важнее и важнее. Видел игру с "Шерифом", матч мог качнуться как в одну, так и в другую сторону. Клуб хорошо играет при своей публике и здорово выглядит физически, ряд игроков хорошо оснащён физически. Это их главные козыри. Возможно, увидим на поле как Игнатьева, так и Эдера. Решим завтра.
В первом тайме с "Рубином" выглядели не очень не из-за выезда в Хабаровск, а на фоне "Рубина". Нужно было выложить все силы, чтобы победить казанцев. Мы делаем всё возможное, чтобы команда была не уставшей из-за перелётов. Мне хватает 20 игроков в заявке. У нас сегодня даже два лишних футболиста. Вдруг с кем-то что-то случится — с утра встанет, не так покушает или что-то подобное, тогда сможем его заменить", — цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
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