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Юрий Сёмин: делаем всё возможное, чтобы "Локомотив" не был уставшим из-за перелётов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился ожиданиями от выездного матча Лиги Европы с "Фаставом" (7 декабря).

"Мы бы с удовольствием приняли ту ситуацию, что была в Москве, но вряд ли "Фастав" будет с этим согласен. Мы меняем расстановки, исходя из ситуации. Если игра не получается, мы должны что-то изменить. Ну и меняем позиции, отталкиваясь от соперника. Лёгких побед не бывает. Не забывайте, что "Злин" — обладатель кубка Чехии, который каждому сопернику в Лиге Европы навязывал борьбу. Чтобы иметь положительный результат, нужна полная концентрация. Сезон заканчивается, и каждая игра всё важнее и важнее. Видел игру с "Шерифом", матч мог качнуться как в одну, так и в другую сторону. Клуб хорошо играет при своей публике и здорово выглядит физически, ряд игроков хорошо оснащён физически. Это их главные козыри. Возможно, увидим на поле как Игнатьева, так и Эдера. Решим завтра.

В первом тайме с "Рубином" выглядели не очень не из-за выезда в Хабаровск, а на фоне "Рубина". Нужно было выложить все силы, чтобы победить казанцев. Мы делаем всё возможное, чтобы команда была не уставшей из-за перелётов. Мне хватает 20 игроков в заявке. У нас сегодня даже два лишних футболиста. Вдруг с кем-то что-то случится — с утра встанет, не так покушает или что-то подобное, тогда сможем его заменить", — цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 03:07
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