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Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА по итогам матчей Лиги Европы

Россия приблизилась к Франции и оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы, которые состоялись в четверг.

Российские клубы играли на выезде - московский "Локомотив" победил чешский "Фастав" (2:0), а санкт-петербургский "Зенит" одолел испанский "Реал Сосьедад" (3:1). Французские команды выступили хуже, "Ницца" уступила голландскому "Витессу" (0:1), "Лион" потерпел поражение от итальянской "Аталанты" (0:1), а "Марсель" сыграл вничью с австрийским "Зальцбургом" (0:0). Что касается португальских клубов, то "Брага" была побеждена турецким "Истанбул Башакшехиром" (1:2), а "Витория Гимарайнш" сыграла вничью с другим клубом из Турции - "Коньяспором" (1:1).

Суммарный коэффициент России теперь составляет 50,182 балла, Франции - 53,248, Португалии - 45,415. Россия идет на шестом месте в рейтинге УЕФА, Франция - на пятом, Португалия - на седьмом. Возглавляет таблицу Испания (100,426 балла), далее следуют Англия (75,319), Италия (71,416) и Германия (68,284). При этом коэффициент за нынешний сезон у России - четвертый (9,400).

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Странам, находящимся на пятом и шестом местах в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмой строчке, в Лигу чемпионов можно делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне, а первые матчи данных стадий состоятся в феврале 2018 года. В плей-офф Лиги чемпионов российских команд не будет, а вот в плей-офф Лиги Европы выступят "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит". Всего в еврокубках сезона-2017/18 стартовало пять клубов из России, но "Краснодар" не сумел преодолеть квалификационный раунд Лиги Европы.

ТАСС
Сегодня, 05:04
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