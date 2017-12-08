Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА по итогам матчей Лиги Европы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
05:22
Александр Хацкевич: как говорил Лобановский: мы можем играть в Лиге чемпионов, но что мы там будем делать?
Александр Хацкевич: как говорил Лобановский: мы можем играть в Лиге чемпионов, но что мы там будем делать?
03:47
Главный тренер "Реала Сосьедад" - о фанатах "Зенита": так себя вести нельзя, это неприятно (2)
Главный тренер "Реала Сосьедад" - о фанатах "Зенита": так себя вести нельзя, это неприятно (2)
02:06
Анатолий Мещеряков: мастерство игроков и главного тренера "Локомотива" сыграло решающую роль в матче
Анатолий Мещеряков: мастерство игроков и главного тренера "Локомотива" сыграло решающую роль в матче
01:41
"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА при жеребьевке 1/16 финала ЛЕ будут сеяными, "Спартак" - несеяным (23)
"Зенит", "Локомотив" и ЦСКА при жеребьевке 1/16 финала ЛЕ будут сеяными, "Спартак" - несеяным (23)
01:38
Роберто Манчини: мы заняли первое место в группе, где мы изначально считались третьими по силе (9)
Роберто Манчини: мы заняли первое место в группе, где мы изначально считались третьими по силе (9)
01:04
Искусство с берегов Невы: голы-шедевры Ивановича и Паредеса принесли «Зениту» победу над «Реалом Сосьедад» (2)
Искусство с берегов Невы: голы-шедевры Ивановича и Паредеса принесли «Зениту» победу над «Реалом Сосьедад» (2)
Вчера, 23:42
"Фастав Злин" - "Локомотив": оценки игроков российской команды (3)
"Фастав Злин" - "Локомотив": оценки игроков российской команды (3)
Вчера, 23:31
Юрий Сёмин: боялся определённой недооценки соперника (3)
Юрий Сёмин: боялся определённой недооценки соперника (3)
Вчера, 23:01
Киевское "Динамо" и "Партизан" вышли в 1/16 финала Лиги Европы (1)
Киевское "Динамо" и "Партизан" вышли в 1/16 финала Лиги Европы (1)
Вчера, 23:00
"Астана" победила "Славию" и вышла в плей-офф Лиги Европы (1)
"Астана" победила "Славию" и вышла в плей-офф Лиги Европы (1)
Вчера, 22:53
Все четверо - с европейской весной. "Локо" прошёл группу (8)
Все четверо - с европейской весной. "Локо" прошёл группу (8)
Вчера, 22:36
Сборная Польши на ЧМ-2018 хочет базироваться в Сочи (10)
Сборная Польши на ЧМ-2018 хочет базироваться в Сочи (10)
Вчера, 22:22
Юрий Лодыгин - в воротах "Зенита" на матч с "Реалом Сосьедад" (26)
Юрий Лодыгин - в воротах "Зенита" на матч с "Реалом Сосьедад" (26)
Вчера, 22:20
Сборная России при жеребьевке Лиги наций будет в одной корзине с Австрией, Уэльсом и Словакией (1)
Сборная России при жеребьевке Лиги наций будет в одной корзине с Австрией, Уэльсом и Словакией (1)
Вчера, 22:09
Криштиану Роналду выиграл свой 5-й "Золотой мяч" (6)
Криштиану Роналду выиграл свой 5-й "Золотой мяч" (6)
Вчера, 22:00
Джанлуиджи Буффон стал 4-м в голосовании за "Золотой мяч" (1)
Джанлуиджи Буффон стал 4-м в голосовании за "Золотой мяч" (1)
Вчера, 21:54
Серхио Рамос - 6-й в голосовании за "Золотой мяч"
Серхио Рамос - 6-й в голосовании за "Золотой мяч"
Вчера, 21:52
"Зенит" своими силами ведет работы по замене верхнего слоя поля на арене "Санкт-Петербург" (5)
"Зенит" своими силами ведет работы по замене верхнего слоя поля на арене "Санкт-Петербург" (5)
Вчера, 21:24
Коутинью, Милнер и Мане вошли в команду недели Лиги чемпионов (2)
Коутинью, Милнер и Мане вошли в команду недели Лиги чемпионов (2)
Вчера, 21:21
Два члена делегации "Партизана" были избиты в Киеве (4)
Два члена делегации "Партизана" были избиты в Киеве (4)
Вчера, 21:15
"Шальке" продлил контракт с Налдо на один год
"Шальке" продлил контракт с Налдо на один год
Вчера, 21:04
Сборная России 27 марта сыграет с Францией
Сборная России 27 марта сыграет с Францией
Вчера, 20:41
Александр Кержаков: хочется, чтобы чемпионат мира стал отправной точкой для наших сборных и команд (7)
Александр Кержаков: хочется, чтобы чемпионат мира стал отправной точкой для наших сборных и команд (7)
Вчера, 20:30
Кирилл Панченко приступил к работе с мячом (3)
Кирилл Панченко приступил к работе с мячом (3)
Вчера, 20:22
Симоне Верди может перейти в январе в "Интер"
Симоне Верди может перейти в январе в "Интер"
Вчера, 20:06
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Фаставом" (11)
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Фаставом" (11)
Вчера, 20:05
Защитник "Атлетико" Хуанфран вернулся в общую группу
Защитник "Атлетико" Хуанфран вернулся в общую группу
Вчера, 19:49
Защитник "Базеля" заинтересовал "Боруссию"
Защитник "Базеля" заинтересовал "Боруссию"
Вчера, 19:33
УЕФА не обсуждал решение МОК по Мутко в контексте подготовки к чемпионату мира-2018 (2)
УЕФА не обсуждал решение МОК по Мутко в контексте подготовки к чемпионату мира-2018 (2)
Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА по итогам матчей Лиги Европы
Россия приблизилась к Франции и оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы, которые состоялись в четверг.
Российские клубы играли на выезде - московский "Локомотив" победил чешский "Фастав" (2:0), а санкт-петербургский "Зенит" одолел испанский "Реал Сосьедад" (3:1). Французские команды выступили хуже, "Ницца" уступила голландскому "Витессу" (0:1), "Лион" потерпел поражение от итальянской "Аталанты" (0:1), а "Марсель" сыграл вничью с австрийским "Зальцбургом" (0:0). Что касается португальских клубов, то "Брага" была побеждена турецким "Истанбул Башакшехиром" (1:2), а "Витория Гимарайнш" сыграла вничью с другим клубом из Турции - "Коньяспором" (1:1).
Суммарный коэффициент России теперь составляет 50,182 балла, Франции - 53,248, Португалии - 45,415. Россия идет на шестом месте в рейтинге УЕФА, Франция - на пятом, Португалия - на седьмом. Возглавляет таблицу Испания (100,426 балла), далее следуют Англия (75,319), Италия (71,416) и Германия (68,284). При этом коэффициент за нынешний сезон у России - четвертый (9,400).
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Странам, находящимся на пятом и шестом местах в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмой строчке, в Лигу чемпионов можно делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне, а первые матчи данных стадий состоятся в феврале 2018 года. В плей-офф Лиги чемпионов российских команд не будет, а вот в плей-офф Лиги Европы выступят "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит". Всего в еврокубках сезона-2017/18 стартовало пять клубов из России, но "Краснодар" не сумел преодолеть квалификационный раунд Лиги Европы.
ТАСС
Российские клубы играли на выезде - московский "Локомотив" победил чешский "Фастав" (2:0), а санкт-петербургский "Зенит" одолел испанский "Реал Сосьедад" (3:1). Французские команды выступили хуже, "Ницца" уступила голландскому "Витессу" (0:1), "Лион" потерпел поражение от итальянской "Аталанты" (0:1), а "Марсель" сыграл вничью с австрийским "Зальцбургом" (0:0). Что касается португальских клубов, то "Брага" была побеждена турецким "Истанбул Башакшехиром" (1:2), а "Витория Гимарайнш" сыграла вничью с другим клубом из Турции - "Коньяспором" (1:1).
Суммарный коэффициент России теперь составляет 50,182 балла, Франции - 53,248, Португалии - 45,415. Россия идет на шестом месте в рейтинге УЕФА, Франция - на пятом, Португалия - на седьмом. Возглавляет таблицу Испания (100,426 балла), далее следуют Англия (75,319), Италия (71,416) и Германия (68,284). При этом коэффициент за нынешний сезон у России - четвертый (9,400).
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Странам, находящимся на пятом и шестом местах в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмой строчке, в Лигу чемпионов можно делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне, а первые матчи данных стадий состоятся в феврале 2018 года. В плей-офф Лиги чемпионов российских команд не будет, а вот в плей-офф Лиги Европы выступят "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Зенит". Всего в еврокубках сезона-2017/18 стартовало пять клубов из России, но "Краснодар" не сумел преодолеть квалификационный раунд Лиги Европы.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.