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Константин Генич: "Спартаку" бояться "Атлетик" точно не нужно

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о шансах московского "Спартака" пройти "Атлетик" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Если будем брать последние сезоны, то сейчас "Атлетик" показывает самый нестабильный футбол. Плюс у испанцев не молодеет главный форвард - Ариц Адурис. Хотя в составе басков есть несколько хороших футболистов, на которых стоит обратить внимание. Но вот в целом, соперник для "Спартака" вполне подходящий. "Спартаку" бояться "Атлетик" точно не нужно, но опасаться стоит. Думаю, что у красно-белых хорошие шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы", - приводит слова Генича "Спорт FM".
Теги: Генич Спартак Атлетик
Сегодня, 01:40
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