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Виктор Гончаренко: в какой-то мере плюс, что первый матч будет выездной, а второй мы проведём дома

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. Армейцы сыграют с "Црвеной Звездой".

"Когда определились сеяные и несеяные команды, всем изначально не особо хотелось, чтобы попались дортмундская "Боруссия" или "Наполи". Все остальные команды воспринимались спокойно. Но к любому сопернику надо относиться с уважением. Если начать закидывать "Црвену Звезду" шапками, это закончится плачевно.

"Краснодар" имел преимущество с ними в домашней встрече, но затем его немного растерял, за что поплатился на выезде. Стадион "Црвены Звезды" с поддержкой их болельщиков тоже хорошо известен. В какой-то мере плюс, что первый матч будет выездной, а второй мы проведём дома. Будем общаться со знакомыми сербами, которые хорошо знают команду, смотреть видео. Постараемся как можно лучше подготовиться к этим двум матчам, хотя наша основная задача — подготовка к весенней части сезона в целом", - цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.
Теги: Гончаренко ЦСКА Црвена Звезда
Сегодня, 06:39
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