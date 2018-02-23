Мануэл Фернандеш в матче с "Ниццей" отдал больше всех точных острых передач

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в ответном матче против "Ниццы" (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы отдал больше точных острых передач (4), чем все футболисты соперника вместе взятые (3).По данным InStat, в текущем сезоне РФПЛ Фернандеш осуществляет 2,6 острого паса в среднем за 90 минут, и это второй результат в чемпионате после хавбека "Краснодара" Маурисио Перейры, у которого 3 точных острых передачи в среднем за 90 минут.Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в игре против "Ниццы" стал лидером по количеству выигранных единоборств и перехватов (по 11). В текущем сезоне РФПЛ Игнатьев выигрывает 9,7 единоборства и осуществляет 6,3 перехвата в среднем за 90 минут.Защитник "Зенита" Бранислав Иванович стал лучшим игроком ответного матча против "Селтика" (3:0). Помимо того что серб отметился голом и результативным пасом, он также стал лидером по количеству выигранных единоборств (13) и успешных отборов (5). В текущем сезоне РФПЛ Иванович выигрывает 11,2 единоборства и проводит 2,3 успешного отбора в среднем за 90 минут.Форвард "Спартака" Луис Адриано стал лучшим игроком ответного матча против "Атлетика" (2:1). Бразилец показал свой лучший результат в сезоне по количеству выигранных единоборств (17). Если рассматривать все турниры, то Адриано в среднем выигрывает 9,1 единоборства в среднем за 90 минут.