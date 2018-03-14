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Александр Кокорин: надеюсь, у Заболотного и Дриусси начнется голевая серия

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига".

- В каком состоянии вы сейчас?

- Со здоровьем все в порядке. Матч с "Ростовом" уже в прошлом, я готов играть.

- Раньше вы играли в паре с Дзюбой, теперь с Заболотным. С кем лучше?

- Со стороны виднее. Мне хорошо и комфортно играть с обоими форвардами.

- После победы над "Селтиком" вы сказали, что это была "изи катка", какая катка будет завтра?

- Я так сказал, потому что перед игрой футболисты "Селтика" не очень уважительно отнеслись к нашей команде, говорили, якобы не знают наших игроков. В общем, отнеслись без уважения к "Зениту". Поэтому я ответил так в шуточной форме. Надеюсь, завтра мы победим, и все будет в порядке.

- Роберто Манчини сказал, что кроме Кокорина никто не забивает. Почему?

- Так получилось, что у меня получалось забивать больше, чем у остальных. Надеюсь, у Антона и Себастьяна начнется серия из голов. Думаю, если они начнут забивать, а мы будем побеждать - все будут только рады.

Советский спорт
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 12:49
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№8 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 13:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да хоть Лодыгин пусть забивает, но забивать уже давно пора
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
№7 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:23) #
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Прям...тренер....этим Вы на тренировках занимайтесь....а надейтесь на себя.....забивать может любой в команде...а у Вас команды не чувствуется....вот главная проблема....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:22) #
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  •  (0)
online

Цитата: utekay
А Кокора когда последний раз забивал?

Селтику.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: truten74 (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (3)

Пусть теперь Фурсенко и Мюллер разjбываются кто из них дурак,кто деньги вбухал в говно игроков или кто Манчини пригласил.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: Clover (Сегодня, 13:12) #
  • -1
  •  (5)
online

Если Еськов поможет... В конце-концов Еськовы-Вилковы даже Дзюбе проассистировали в бомбардирской гонке smile


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А Кокора когда последний раз забивал?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:09) #
  • +2
  •  (4)

Насчет Дриусси. Видно что парень совсем приуныл, играет без энтузиазма. Видать ему сначала очень красочно обрисовали команду и его жизнь с Питере.
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 12:55) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
А у Заболотного что ли была голевая серия раньше?))

В первой половине сезона 2015/16 в ФНЛ в 18 играх забил один гол, в январе из-за недостатка игровой практики был отдан в аренду в клуб «Тосно», за который до конца сезона забил 4 гола в 10 матчах.
Регистрация: 19.05.2015 [жалоба]
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