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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Кокорин: надеюсь, у Заболотного и Дриусси начнется голевая серия
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига".
- В каком состоянии вы сейчас?
- Со здоровьем все в порядке. Матч с "Ростовом" уже в прошлом, я готов играть.
- Раньше вы играли в паре с Дзюбой, теперь с Заболотным. С кем лучше?
- Со стороны виднее. Мне хорошо и комфортно играть с обоими форвардами.
- После победы над "Селтиком" вы сказали, что это была "изи катка", какая катка будет завтра?
- Я так сказал, потому что перед игрой футболисты "Селтика" не очень уважительно отнеслись к нашей команде, говорили, якобы не знают наших игроков. В общем, отнеслись без уважения к "Зениту". Поэтому я ответил так в шуточной форме. Надеюсь, завтра мы победим, и все будет в порядке.
- Роберто Манчини сказал, что кроме Кокорина никто не забивает. Почему?
- Так получилось, что у меня получалось забивать больше, чем у остальных. Надеюсь, у Антона и Себастьяна начнется серия из голов. Думаю, если они начнут забивать, а мы будем побеждать - все будут только рады.
Советский спорт
- В каком состоянии вы сейчас?
- Со здоровьем все в порядке. Матч с "Ростовом" уже в прошлом, я готов играть.
- Раньше вы играли в паре с Дзюбой, теперь с Заболотным. С кем лучше?
- Со стороны виднее. Мне хорошо и комфортно играть с обоими форвардами.
- После победы над "Селтиком" вы сказали, что это была "изи катка", какая катка будет завтра?
- Я так сказал, потому что перед игрой футболисты "Селтика" не очень уважительно отнеслись к нашей команде, говорили, якобы не знают наших игроков. В общем, отнеслись без уважения к "Зениту". Поэтому я ответил так в шуточной форме. Надеюсь, завтра мы победим, и все будет в порядке.
- Роберто Манчини сказал, что кроме Кокорина никто не забивает. Почему?
- Так получилось, что у меня получалось забивать больше, чем у остальных. Надеюсь, у Антона и Себастьяна начнется серия из голов. Думаю, если они начнут забивать, а мы будем побеждать - все будут только рады.
Советский спорт
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