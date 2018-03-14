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Эмануэль Маммана: очень нужно победить и выйти в следующий этап Лиги Европы

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана пожелал удачи команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига".

"Я желаю удачи команде в завтрашнем матче. Нам очень нужно победить и выйти в следующий этап Лиги Европы. Вперёд, "Зенит"! Удачи, парни!" - цитирует футболиста пресс-служба клуба.
Теги: Маммана Зенит РБ Лейпциг
Сегодня, 21:20
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