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Антуан Гризманн: иногда кажется, что везение в футболе выходит на первый план

Нападающий "Атлетик" Антуан Гризманн высказался относительно победы в финале Лиги Европы над "Марселем" (3:0).

"Иногда кажется, что везение в футболе выходит на первый план. Мы активно прессинговали соперника на их половине поля. Любой гол – это правильные действия игроков атаки. У меня прочная связь с партнерами по команде, поэтому на поле я отдаю всего себя.

Это не мой гол, мы забили его всей командой. Очень рад, что удалось победить во Франции. Я здесь дома. Вся семья сейчас здесь, я очень рад. Хочу поздравить "Марсель" с хорошим футболом, у них хорошие болельщики", – сказал Гризманн.

Матч ТВ
Теги: Гризманн Атлетико
Сегодня, 08:56
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№1 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 09:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Да, повезло Гризманну. Сначала Арсенал сам себе привез, теперь Марсель
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
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