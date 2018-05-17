Антуан Гризманн: иногда кажется, что везение в футболе выходит на первый план

Нападающий "Атлетик" Антуан Гризманн высказался относительно победы в финале Лиги Европы над "Марселем" (3:0)."Иногда кажется, что везение в футболе выходит на первый план. Мы активно прессинговали соперника на их половине поля. Любой гол – это правильные действия игроков атаки. У меня прочная связь с партнерами по команде, поэтому на поле я отдаю всего себя.Это не мой гол, мы забили его всей командой. Очень рад, что удалось победить во Франции. Я здесь дома. Вся семья сейчас здесь, я очень рад. Хочу поздравить "Марсель" с хорошим футболом, у них хорошие болельщики", – сказал Гризманн.