Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:00
Дмитрий Полоз: для меня прошлый году получился крайне неудачным. Рад, что проведу новый сезон в "Рубине" (5)
Дмитрий Полоз: для меня прошлый году получился крайне неудачным. Рад, что проведу новый сезон в "Рубине" (5)
13:45
Гендиректор РФС: Мутко не покидает, а приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС (11)
Гендиректор РФС: Мутко не покидает, а приостанавливает свою деятельность на посту президента РФС (11)
12:47
Гендиректор "Рубина": у Бухарова нет оклада - он будет зарабатывать, только выходя на поле (17)
Гендиректор "Рубина": у Бухарова нет оклада - он будет зарабатывать, только выходя на поле (17)
12:31
Контракт Черчесова будет заключен по схеме "2+2", зарплата - около 3 млн евро с учетом бонусов (10)
Контракт Черчесова будет заключен по схеме "2+2", зарплата - около 3 млн евро с учетом бонусов (10)
11:41
Александр Шпрыгин: РФС должен наладить контакт с фанатскими объединениями - сборной нужна поддержка настоящих болельщиков (2)
Александр Шпрыгин: РФС должен наладить контакт с фанатскими объединениями - сборной нужна поддержка настоящих болельщиков (2)
10:23
Марио Пашалич перешел в "Аталанту" (5)
Марио Пашалич перешел в "Аталанту" (5)
Денис Тумасян: мы сыграли неплохо, учитывая, что это дебют в еврокубках
Защитник "Уфы" Денис Тумасян поделился мнением о первом еврокубковом матче клуба против словенского "Домжале".
- Это был наш дебют в еврокубках, считаю, что сыграли неплохо. Подвела реализация, ведь у нас было очень много моментов. Хорошо, что не пропустили, перед ответным матчем это важно. У словенцев хорошая команда, но мы хотим пройти дальше. Так что будем биться, хотим продолжать наш путь, это хороший шанс для каждого игрока проявить себя, новый уровень. Теперь начинается подготовка к “Локомотиву”.
- Первый тайм получился нервный, в чем причина?
- Турнир новый, все ребята волновались перед игрой, хотели забить, немножко спешили, потом успокоились, создавали моменты, не получилось забить. Но и не пропустили ведь, тоже важно.
- Следующий матч с "Локомотивом", это плюс, что уже провели матч?
- Ну они завтра тоже проведут, так что будем в равных условиях, единственное что на один матч больше будем восстанавливаться. ПОстараемся победить, будем биться.
Rusfootball.info
- Это был наш дебют в еврокубках, считаю, что сыграли неплохо. Подвела реализация, ведь у нас было очень много моментов. Хорошо, что не пропустили, перед ответным матчем это важно. У словенцев хорошая команда, но мы хотим пройти дальше. Так что будем биться, хотим продолжать наш путь, это хороший шанс для каждого игрока проявить себя, новый уровень. Теперь начинается подготовка к “Локомотиву”.
- Первый тайм получился нервный, в чем причина?
- Турнир новый, все ребята волновались перед игрой, хотели забить, немножко спешили, потом успокоились, создавали моменты, не получилось забить. Но и не пропустили ведь, тоже важно.
- Следующий матч с "Локомотивом", это плюс, что уже провели матч?
- Ну они завтра тоже проведут, так что будем в равных условиях, единственное что на один матч больше будем восстанавливаться. ПОстараемся победить, будем биться.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.