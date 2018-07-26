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Денис Тумасян: мы сыграли неплохо, учитывая, что это дебют в еврокубках

Защитник "Уфы" Денис Тумасян поделился мнением о первом еврокубковом матче клуба против словенского "Домжале".

- Это был наш дебют в еврокубках, считаю, что сыграли неплохо. Подвела реализация, ведь у нас было очень много моментов. Хорошо, что не пропустили, перед ответным матчем это важно. У словенцев хорошая команда, но мы хотим пройти дальше. Так что будем биться, хотим продолжать наш путь, это хороший шанс для каждого игрока проявить себя, новый уровень. Теперь начинается подготовка к “Локомотиву”.

- Первый тайм получился нервный, в чем причина?

- Турнир новый, все ребята волновались перед игрой, хотели забить, немножко спешили, потом успокоились, создавали моменты, не получилось забить. Но и не пропустили ведь, тоже важно.

- Следующий матч с "Локомотивом", это плюс, что уже провели матч?

- Ну они завтра тоже проведут, так что будем в равных условиях, единственное что на один матч больше будем восстанавливаться. ПОстараемся победить, будем биться.

Rusfootball.info
Теги: Уфа
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