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Ринат Билялетдинов: у "Витесса" Слуцкого есть шансы в матчах Лиги Европы с "Базелем"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы между "Витессом" и "Базелем".

"Конечно, выход с "Витессом" в третий квалификационный раунд - это хорошо. Но что будет дальше, остается загадкой. Голландский клубный футбол резко и заметно сдал свои позиции. "ПСВ" гремел десять лет назад, а сейчас исчез. "Аякс" периодически выстреливал, но тоже пропал. Тот же "АЗ" сейчас уступил казахстанскому "Кайрату". Вылетать, не дойдя даже до раунда плей-офф квалификации - видимо, в Нидерландах все-таки не все в порядке.

Не думаю, что "Витесс" намного сильнее или слабее других голландских команд: скорее где-то в одном ряду. Хотя нужно понимать, что и "Базель" не просто так проиграл ПАОКу. Причины могут быть разные, но, как мы понимаем, матчи на выбывание - не время для экспериментов. У Слуцкого есть шансы, если он внимательно изучит соперника, подготовится. Будет крайне интересное противостояние", - цитирует Билялетдинова "Газета.ру".
Теги: Билялетдинов Р. Витесс Базель Слуцкий
Вчера, 22:36
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